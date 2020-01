Navíc ví, co je to hrát o záchranu v lize. Do slezského města zamířil z tábora zlínského Fastavu jako volný hráč. „S panem Grussmannem (manažer klubu) jsme velice rychle našli společnou řeč. Bylo to příjemné, o fotbale jsme si skvěle popovídali,“ hlásí fotbalista, který je schopen hrát na pozici stopera či defenzivního záložníka. V minulosti Josef Hnaníček prošel Znojmem, Příbramí či Dvorem Králové.

Proč jste se rozhodl pro Opavu? O vaše služby byl zájem i jinde…

Hrát ligu a výzva zachránit v ní Opavu. Chtěl jsem zůstat v lize, případně jsem uvažoval o možnosti jít do klubu na špici druhé ligy, kde by se hned postoupilo.

Byl jste hodně zklamaný z toho, že vám Zlín nenabídl nový kontrakt?



Tohle je fotbalový život. Vycítil jsem, že mě ve Zlíně nechtějí, nebo mi nenabídnou dlouhodobější kontakt, tak jdu dál.

Opavu čeká těžké jaro, ve kterém bude hrát o holý život. Pro vás to až tak velká novinka nebude…

O záchranu už jsem hrál se Znojmem, kde to ale bylo trochu jiné. Pak jsme hráli o záchranu v Příbrami, kdy jsme jednou málem spadli. Ale naštěstí jsme to zvládli. Tři a půl roku jsem teď byl ve Zlíně a pořád jsme hráli klidný střed tabulky. Nehráli jsme nikdy o vítězství v lize, ale ani o padáka.

Na kterém postu se nejlépe cítíte? V obraně nebo v záloze?

Můžu hrát i stopera. Když Zlín vedl trenér Bílek, tak mě dával do tříčlenné obrany, kde mi to vyhovuje nejvíce. Vůbec se toho nebojím. Řeknu to takhle, kde mě trenér budu potřebovat, tam budu hrát. Zvyknu si kdekoliv. Ve Zlíně jsem hrál třeba v áčku stopera a na druhý den jsem za béčko hrál středního záložníka, takže mi to nedělá problém.

Není žádným tajemstvím, že Opava má zájem o Lukáše Železníka, vašeho velkého kamaráda…

Doufám, že to klapne. Je to můj velký kamarád a přeji si, ať Opavě pomůžeme společně.

Opavská kabina není pro vás neznámá, neboť jste s některými novými spoluhráči v minulosti nastupoval…

Znám se velmi dobře s Broňou Stáňou a nejvíce s Martinem Susem, se kterým jsem byl v Příbrami. Říkali nám, že jsme jako dvojčata, protože jsme spolu byli pořád. Martin se mnou v Příbrami i bydlel. Jsme jako bráchové. Právě on mi podal nejbližší informace o tom, jak to v Opavě funguje. Vylíčil mi to všechno hezky, takže nebyl problém. Když je dobrá kabina a budeme makat na sto procent, tak seto zvládne.

Jak se těšíte na opavské fanoušky? To bude pro vás oproti Zlínu určitě změna…

Pamatuji si hlavně opavské fanoušky z finále MOL cupu, kteří v hledišti převálcovali Zlíňáky. Věřím, že nás poženou, abychom Opavu v lize zachránili. Doufám, že s jejich podporou budeme zvládat hlavně domácí zápasy.