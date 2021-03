Zkušený Jan Žídek absentoval kvůli trhlině ve svalu. Zápasy v Karviné, s Příbrami a v Českých Budějovicích sledoval pouze jako divák. Jeho tým z nich vytěžil čtyři body. „Měl jsme větší trhlinu v zadním svalu. Léčilo se to ale rychle. Týden jsem trénoval naplno. Cítil jsem se v pohodě. Trenér nechal na mě, jak se rozhodnu. Chtěl jsem hrát,“ řekl rodák z Oldřišova, který nastoupil pro něj na trochu netradiční pozici halv beka. Až po zranění Davida Březiny se stáhl do obrany. „V tom bych problém neviděl. Sedí mí oba posty. Škoda, že v prvním poločase nedal hlavou gól. Šance to byla slušná,“ přiznal Žídek.

Po utkání byl zklamaný. Jablonec byl určitě hratelným soupeřem. „Jsem zklamaný. Vrátil jsme se do sestavy, chtěl jsem týmu pomoci k potvrzení důležitého vítězství z Českých Budějovic, to se nám nepovedlo,“ posteskl si pětatřicetiletý fotbalista. „Zápas s Jabloncem připomínal válku, bylo to hodně o soubojích. I přesto si myslím, že jsme měli více gólových šancí. Jablonec nám dal branku po naší ztrátě, Doležal takové situace řešit umí,“ konstatoval Jan Žídek.

Opava se dočkala také vstřelení branky. Jenomže Aleš Nešický dorážel jistý gól Tomáše Smoly z ofsajdové pozice a radost domácích tak měla jepičí život. „Nevím, zda to bylo ze strany Neši z přemíry snahy, nebo z jakého důvodu do míče sáhl. Nechceme mu to zazlívat, zle to nemyslel. Takové míče se mají jen kontrolovat. Pak se stávají takové věci. Na gól se nadřeme, a když už ho dáme, tak není uznán,“ kroutil hlavou opavský odchovanec.

V závěru se očekával tlak opavského výběru, ten ale nepřišel. „Nemohli jsme se dostat do tlaku. Po neuznané brance měli někteří kluci hlavy dobře. Nebyla u nich psychická ani fyzická síla se zvednout. Navíc Jablonec má zkušené hráče, uhrál si to u lajnách,“ řekl závěrem Jan Žídek.