Dali jste branku po 500 minutách, vyhráli po čtrnácti zápasech…

Konečně nám to tam spadlo. Konečně jsme se chytli a jsem moc rád, že jsem tomu mohl pomoci. Věřím, že už budeme stabilně bodovat a půjdeme nahoru. Doufám, že chytneme druhý dech.

Boleslav si vytvořila super šance, Vilém Fendrich chytil penaltu, hodně vás podržel…

Určitě! Vilda odchytal vynikající zápas. Bylo důležité, že chytil penaltu, hodně nám pomohl. Ale i štěstí konečně při nás stálo.

Udělali jste pro výhru více, než v předchozích zápasech?

V každém utkání jsme se snažili něco urvat, ale vyšlo to až nyní. Přišel nový trenér, přinese to vždy nějaký impulz, něco nového.

Co nový kouč změnil?

Byly tam nějaké změny v systémové hře. Chtěl ji zjednodušit, abychom to vzadu nehráli na moc přihrávek, ale nechci to moc komentovat. Ukázali jsme na hřišti, co od nás chtěl. Ale stále máme co zlepšovat.

Už v pátek vás čeká v Ostravě Baník…

Těžký zápas, bude to derby se vším všudy. Ale věřím, že i tam dokážeme odehrál dobrý zápas a získat nějaké body.