/FOTO/ Slovenský záložník Karol Mondek vrátil do Městských sadů radost. Devětadvacetiletý fotbalista gólovou trefou zajistil vítězství 2:1 nad Teplicemi. Trefil se už podruhé v sezoně a pro diváky vystřihl jako bonus salto.

SFC Opava-Teplice - Teplice 2:1 | Foto: Deník / Petr Widenka

Opava má konečně první výhru v sezoně, ta se ale nerodila vůbec lehce…

Byl to pro nás pořádně důležitý zápas. Potřebovali jsme tři body a ty máme. Do zápasu jsme vstoupili dobře, měli jsme tři stoprocentní šance, bohužel gól jsme z nich nedali. Inkasovali jsme po standardce a ta nás úplně srazila. Přestala nám jít úplně hra. Naštěstí jsme dali gól do šatny a po přestávce zápas otočili.