Dvaadvacetiletý záložník či obránce je prozatím ve slezské metropoli na testech. Opavu bere ve své kariéře jako posun.

„Je to pro mě příležitost prosadit se v lize. Myslím si, že v Opavě by to pro mě mohla být ideální štace,“ říká hráč, který kromě Liberce prošel také Varnsdorfem a Hradcem Králové.

Jednou z hlavních devíz 183 centimetrů vysokého fotbalisty je to, že se dá využít na více postech. „Asi je to přednost, trenér mě může dát skoro kamkoliv. Nejvíc mi to ale vyhovuje na levém beku,“ upřesňuje Knejzlík.

Na svém kontě má Knejzlík 46 druholigových startů, ve kterých dvakrát skóroval.

„Ve Varnsdorfu to pro mě bylo super, šel jsem tam v osmnácti letech a hrál jsem rok a půl druhou ligu, což je pro mladého hráče důležité.“ Po návratu z hostování se Knejzlík snažil půl roku prosadit v kádru Slovanu, šance ale nedostával. Zamířil tak do Hradce Králové. „V Hradci to ale úplně ideální nebylo,“ přiznává.

Karel Knejzlík celou uplynulou sezonu promarodil. „Po čtrnácti dnech loňské přípravy jsme hráli s Libercem přátelák a já jsem si při souboji přetrhl přední křížový vaz, takže jsem byl sedm měsíců bez fotbalu. Od února už jsem ale v plné zátěži.“ Talentovaný fotbalista si vyzkoušel také fotbal na mezinárodní úrovni, sedmkrát si zahrál za jednadvacítku.

„Určitě je to jedna z mých největších zkušeností, jaké ve fotbale mám. Hráli jsme hodně těžkých zápasů v kvalifikaci o Euro. Hodně to pomohlo i mému sebevědomí,“ uzavírá Knejzlík.

Tomáš Chalupa