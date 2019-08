Účastník I. A třídy vyřadil třetiligové Otrokovice a zápas Opavou bere jako velký svátek. Hrát se bude v Mohelnici. Slezský FC posledních pět zápasů prohrál, naposledy vybouchl v Plzni. „To, co jsme předvedli v Plzni, bylo špatné. Chyběla nám agresivita, důraz. Tohle chci v dalším zápase vidět. Zápas s Olešnicí chceme odehrát na sto procent. Beru to jako generálku na Slavii,“ podotkl trenér Slezanů Ivan Kopecký.

Šetřit nikoho nebude. „Není důvod, potřebuji dostat do hry Zavadila se Šulcem a Hrabinou,“ nastínil opavský stratég. „Nejsem spokojený s tím, co předvádíme. Nastal čas to zastavit,“ řekl ještě Ivan Kopecký. Utkání v Mohelnici má výkop v 17 hodin.