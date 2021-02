„Jsem zklamaný. Měli jsme vyhrát, máme jen bod a naši situaci jsme si ještě více zkomplikovali,“ hlesl po zápase Radoslav Kováč. „První poločas byl v našem podání celkově lepší než ten druhý. Škoda, že se Renda Dedič netrefil nebo Aleš Nešický. Znovu nám nebylo přáno dát gól,“ pokračoval šéf opavské lavičky. „Po přestávce jsme z toho vypadli. Připadalo mi to, že máme strach. Nakonec jsme ale mohli gól dát. Jenomže nám chybí důraz ve vápně. Trefujeme gólmana a když Smolič vrací balón před bránu, my nepochopitelně odcouváme dozadu,“ nechápal Kováč. „Zápas s Brnem a Příbrami jsme nezvládli. Přitom jsme měli na plný bodový zisk,“ pokračoval kouč Opavy.

Po hodině hry sáhl opavský realizační tým ke dvojímu střídání. Do hry přišli dva vytáhli útočníci Tomášové Smola s Čvančarou. „Viděli jsme, že naše hra upadá. Dali jsme do hry vysoké útočníky. Chtěli jsme do vápna více centrů, hráčům nemohu nic vyčíst, ale gól jsme znovu nedali. Stále hledáme nejlepší variantu. Za mě by ten servis do vápna by měl být větší, místo toho to pořád obehráváme,“ podotkl Radoslav Kováč. „Apelujeme na hráče ať centrů je více. Jenomže trefujeme prvního hráče. Málo chodíme jeden na jednoho, u kluků mi chybí větší odvaha,“ štvalo trenéra. „Od halv beků je to málo. Proti Příbrami měl dobré věci snad Březina, který tam balony dobře tlačil,“ řekl ještě opavský stratég.

Slezané si ještě více zkomplikovali situaci. „Není to dobré, ale budeme se rvát. Dobře víme, že remíza s Příbrami nám nic neřeší. Přemýšlím už o tom, zda se dá z hráčů vyždímat více. Věřím, že ano. Po přestávce nám chyběly emoce. Byli jsme jak chcíplé slepice. Vím, že hráči to mají v hlavě. Někdy mi to připadá, jako bychom se báli vyhrát. Fotbal se rozhoduje ve vápně, a tam nám chybí důraz to urvat, chybí nám hlad po gólech,“ podotkl Kováč.

Premiéru v opavské brance si odbyl slovenský brankář Tomáš Digaňa. „Chtěli jsme dát týmu impulz. Digi na tréninku prokazuje velmi dobrou výkonnost. Proto, jsme mu dali šanci,“ vysvětlil trenér.