Opava v týdnu řešila posílení kádru. „Víme, že potřebujeme posílit. Intenzivně na tom pracujeme. Věřím, že brzy bude jasno,“ poznamenal trenér a sportovní ředitel SFC Opava Radoslav Kováč, konkrétnější být ale nechtěl. Podle informací Deníku mají Slezané na radaru vedle Sparťanů Jana Fortelného a Pavla Piška i jednoho hráče ze zahraničí. Trenér Kováč se ještě nevzdal snahy získat Daniela Kozmu z pražské Dukly.

V Příbrami nečeká na Opavské žádná procházka růžovým sadem. „My i Příbram máme na kontě nulu. Bude to nervózní zápas, o jedné, dvou individuálních chybách,“ tuší šéf opavské lavičky. „My se jich musíme vyvarovat a hrát celých devadesát minut koncentrovaně,“ dodává jedním dechem čtyřicetiletý kouč.

Opava v přípravném duelu s Prostějovem zkoušela nový herní systém, moc ji to ale nešlo. „Zkoušeli jsem novou taktiku. Potřebovali jsme, aby si hráči vyzkoušeli přepnout z tří do čtyřobráncového systému. Haprovalo nám to, ale rozhodně to nezatracuji,“ podotkl Radoslav Kováč.

„Proti Plzni jsme hráli dobře, s Karvinou ztratili vyhraný zápas. Fotbal není o kráse ale o bodech,“ podotkl trenér SFC Opava. „V sobotu nás čeká soupeř, kterého zdobí dobře organizovaná hra a rychlé protiútoky. Na to se musíme připravit,“ zakončil Radoslav Kováč.