Čekání na první letošní vítězství pokračuje. Opavští fotbalisté ve čtvrtém kole FORTUNA:LIGY uhráli bezbrankovou remízu s Českými Budějovicemi. Domácí kouč Radoslav Kováč byl z výsledku zklamaný, avšak ve vystoupení svého týmu našel i pozitiva.

SFC Opava-Č.Budějovice, | Foto: Deník / Petr Widenka

„Odehráli jsme slušné utkání,“ začal své hodnocení. „Na druhou stranu remíza je pro nás další ztrátou. Co se týká ofenzívy stále nám chybí větší důraz v šestnáctce,“ přiznal Kováč. „Nejsme schopni dotlačit balon do brány. Přitom některé situace po vstřelení branky volaly,“ pokračoval čtyřicetiletý kouč. „Musíme si hledat centry, které chodí do vápna,“ podotkl šéf opavské lavičky.