Sparťanská mise trenéra Briana Priskeho skončila. Dánský odborník míří na prestižní fotbalovou adresu do holandského Feyenoordu Rotterdam. V Česku zanechal tento charismatický Dán velký dojem. Spartu vrátil po dlouhých letech na absolutní vrchol, vedle dvou titulů s ní vyhrál i pohár. Velmi pozitivně jeho letenské působení hodnotí Radoslav Kováč, nový kouč Liberce, který svou trenérskou kariéru odstartoval ve Slezském FC Opava.

„Měl jsem možnost Briana Priskeho poznat osobně. Několikrát jsme si i psali, má zajímavé názory na fotbal. Umí pracovat pod tlakem, má velmi pozitivní vliv na hráče i fanoušky,“ podotkl Radoslav Kováč, nový kouč libereckého Slovanu, který sám v minulosti několik sezon ve Spartě působil, a to už jako hráč, nebo člen realizačního týmu „Ne, že by čeští trenéři nebyli pracovití, on ale pracovitost a náročnost ještě o jeden level posunul. Měl jasnou vizi, za kterou šel, k tomu změnil systém hry. Pro nás trenéry je jeho práce inspirativní,“ míní bývalý kouč Slezského FC Opava.

Začátky v Česku nebyly přitom pro dánského kouče jednoduché. „Byl v úvodu pod velkým tlakem, krásně ho ale ustál. Neustoupil ze své cesty a celá Sparta byla za to odměněna. Nasměroval Spartu na správnou cestu a vrátil na vrchol, kam patří,“ zvedl prst Radoslav Kováč.

Během svého pardubického angažmá se Kováč dostal s dánským koučem v jednom případě i do křížku. „O nic velkého ale nešlo. Byla to reakce během zápasu, kdy Kairinen fauloval Hlavatého. Za mě jasná červená. Šlo mi o zdraví hráče,“ vrátil se dnes už liberecký trenér k inkriminovanému okamžiku.

Podle slov Radka Kováče neměl Brian Priske pozitivní vliv jen na Spartu. „Svou prací a přístupem pomohl celému českému fotbalu. Jeho působení bylo dobře jak pro Slavii, tak pro Plzeň. České top kluby musí na Spartu reagovat, tak aby nezůstaly za Spartou s velkým odstupem,“ přidal další postřeh Radoslav Kováč.

Sparta na pozici hlavního kouče posunula Priskeho asistenta Larse Friise. „Za mě nejlogičtější krok, který mohl Tomáš Rosický, potažmo Sparta udělat. Lars Friis to má dobře takticky zmáknuté a plynule naváže na Priskeho práci,“ zakončil Radoslav Kováč.