Aktuálně jsou ale Opaváci kvůli COVID-19 v karanténě. Místo dovolené u moře, jsou tak nuceni odpočívat v domácích podmínkách. „Musíme to brát jako fakt. Důležité je, že u všech byly testy negativní, věřím, že i tak si odpočinou, mohou být se svými rodinami,“ pronesl Radoslav Kováč.

Jeho premiéra na lavičce v pozici hlavního kouče byla zvláštní. Sezona se natahovala a nakonec předčasně skončila. „Bylo to složité, hlavně z hlediska plánování. Kluci jsou fajn, postavili se k tomu čelem, ukázalo se, že kabina má charakter. Těší mě jejich pracovitost,“ poznamenal čtyřicetiletý stratég.

I když je ve slezské metropoli krátce, už se dobře adaptoval. „Není to Sparta, nedá se to ani srovnávat. Opava ale funguje jako klub dobře, pracuje se v dobrých podmínkách a když se podaří sehnat nějakou tu kačku sponzorsky navíc, může to být ještě lepší,“ míní Radoslav Kováč.

Je jasné, že opavskou kabinu čeká průvan. Skončili Zapalač s Hoškem. Následovat je budou další. Otazník visí také na Staňou a Manziou, kteří se vracejí z hostování. „Změny přijít musí. Je třeba postavit kádr, který bude konkurence schopný. Přece jenom nás v nové sezoně čeká čtyřiatřicet zápasů,“ konstatoval šéf opavské lavičky.

První novou tváří mohl být brazilský záložník Agnaldo Into De Moraes Junior. „Má za sebou působení v norské lize, ale k nám přišel absolutně nepřipravený. Nepočítáme s ním,“ prozradil Radoslav Kováč. Naopak polský záložník Bartosz Pikul se mu líbí. „Zajímavý fotbalista, zájem o něj máme,“ dodal.

A kdo další by se mohl objevit v opavské kabině? „Chceme dát prostor našim mladým hráčům, jakými jsou Gorčica, Ščudla, Darmovzal, Večerka, Rataj nebo Koschatzký. Potenciál mají. Na druhou stranu musí být dobře nastaveni a chtít. Nebudou v áčku jen proto, abychom se ukazovali, že pracujeme s mladýma,“ podoktl Kováč. Ke spolupráci se Spartou uvedl: „Jsme v kontaktu, zájem máme o Součka, zmapované další hráče. Musí být ale pro nás prospěšní a ne, že přijdou jen proto, že jsou ze Sparty.“

Radoslav Kováč by rád do Opavy přivedl hráče do základní sestavy. „Víme, kde nás tlačí bota. Potřebujeme kvalitu, ne žádný pokus – omyl. To znamená fotbalisty do základu, kteří nám hned pomohou. Konkrétní jména máme, více prozradit nemohu,“ zakončil.