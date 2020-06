K aktuálně poslednímu týmu FORTUNA:LIGY přišel ve čtvrtek, stihl odpolední trénink, další přišel na řadu v pátek dopoledne. „Mám z toho dobrý pocit. Kluci makají, tréninková morálka je skvělá, mile mě překvapily tréninkové plochy. Doufám, že pozitivně to bude vypadat i v neděli večer,“ pousmál se nový šéf opavské lavičky. Slezané naposledy porazili Olomouc, od té doby čekají šest zápasů na vítězství. „Víme o co se v neděli hraje. Uděláme všechno proto, abychom černou sérii zlomili,“ slíbil Radoslav Kováč.

Zdroj: Roman Brhel

Opavě se do cesty postaví překvapení letošní sezony českobudějovické Dynamo. „Mají skvělou sezonu, dobré nabalancované mužstvo. Zkušené borce jako Drobase se Sivim, pak mladé kluky ze Sparty jako Havelku, Kulhánka a Čaviho. Nečeká nás nic jednoduchého,“ uvědomuje si nový trenér SFC. Opavský realizační tým má soupeře dobře načteného. „Kluci dostanou recept, charakteristiku jednotlivých hráčů, záleží jak to vezmou a pochopí. Na place to bude o nich, oni musí prokázat, co umí.“ míní Radoslav Kováč a dodává: „Týmu věřím, má na to aby uspěl.“

V sestavě Slezanů se dají očekávat oproti Spartě změny. „Máme nějaké šrámy a sestavu lehce proměníme,“ přiznal trenér. A s čím Opava na Jihočechy vyrukuje? „Budeme hrát, tak abychom brali tři body. Představu v hlavě máme,“ uzavřel.

Ke své premiérové nervozitě řekl: „Trošku chvění tam je, ale to k tomu patří.“

Utkání má výkop v neděli v 17 hodin.