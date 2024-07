Opava vstoupila do zápasu už i s navrátilcem Liborem Kozákem v základní sestavě. Ten se hned v úvodu blýskl přesnou přihrávkou na Rezka, ten ale ztroskotal na bránícím protihráči a tak v úvodní čtvrthodině byl nejvíce vidět rozhodčí Orel. Ten rozdal hned tři žluté karty v krátkém časovém úseku. V 18. minutě dával balon před bránu Rezek, hosté ovšem před Kozákem odvrátili balon na rohový kop. O pár okamžiků později rozběhl Helešic Málka, který dal balon do vápna na Blechu, jenž z dobré pozice trefil boční síť. Opavští si připsali další střelecký pokus ve 22. minutě, kdy těsně brány pálil Kozák. Jenomže přišla 25. minuta a Brno poprvé udeřilo. Kubr odcentroval z rohu šestnáctky a volný Potočný nasměroval balon do brány. O tři minuty později se naskytla Opavským slušná standardka. Nic z ní ale nevytěžila. Ondráček totiž nasměroval balon mimo bránu. Ve 32. minutě dostali další těžký úder. Pro zranění musel střídal klíčový stoper Srubek. Minutu před poločasem bylo už v Opavě veselo. Blecha kopal roh, Kozák šel do hlavičkového souboje, míč propadl k Omalemu a ten ho uklidil do sítě – 1:1.

Na začátku druhého dějství se do míče opřel Janetzký a míč prosvištěl těsně nad Richtrovou bránou. Následovala pasáž, ve které nejvíce zaujali svým výstupem opavští fanoušci. V 74. minutě si balon ke střele nachystal Čejka a povedenou ránou trefil tyč. O pár chvilek později se trefil Kozák, radost mu pokazil praporek pomezního – ofsajd. V dramatickém závěru byl vyloučen hostující útočník Řezníček. Slezané se rvali o vítězství do posledních vteřin, na to ale nedosáhli. Sečteno, podtrženo, ani druhý zápas sezony v Opavě nenudil.

Jaroslav Hynek (trenér Zbrojovky Brno): „Sedmdesát minut jsme hráli dobrý zápas. Soupeře jsme měli dobře přečteného, toho jsme dokázali využít. Dali jsme gól, nakonec jsme inkasovali po zbaběle rozehrané standardky. Ve druhém poločase jsme byli znovu odvážnější. Dojeli jsme na nepřesnosti a kondici. Na té musíme popracovat. Ze dvou venkovních utkání máme čtyři body, což je dobrý začátek.“

Tomáš Zápotočný (trenér Opavy): „Pro mě to byl infarktový zápas. První půle byla z naší strany katastrofální. Vypadalo to, jako bychom se sešli na nějakém plácku a chtěli si zahrát fotbal. Byli jsme daleko od hráčů, nepodrželi jsme balón. První poločas byl k nám ještě milosrdný. Změnili jsme ale rozestavení, což nám pomohlo. Ve druhé půli se to markantně změnilo. Bod bereme, hráčům chci za druhou půli poděkovat.“

Slezský FC Opava – Zbrojovka Brno 1:1 (1:1)

Branky: 43. Omale - 25. Potočný. Rozhodčí: Orel – Hájek, Beneš. ŽK: Helešic, Omale, Kozák, Vincour – Šural, Janetzký. Granečný. Řezníček, Pernica. ČK: 90. Řezníček. Diváci: 1493.

Opava: A. Richter – Pejša (99. Mootoo), Srubek, Janoščín, Helešic – Blecha, Omale, Ondráček (60. Rataj) – J. Málek (60. Čejka), Kozák, J. Rezek (88. Vladař). Trenér: Tomáš Zápotočný.

Brno: Sváček – Šural, Lu. Pernica, Štěpánek – Smejkal (61. Alli), Nový (88. Hamza), Janetzký, Kubr (61. Granečný) – Potočný, Mateković (70. Řezníček), Kronus (88. Jambor). Trenér: Jaroslav Hynek.