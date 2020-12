„Zatím můj největší zápas kariéry, škoda jen, že jsme ho výsledkově nezvládli. Ale na to, v jaké sestavě jsme nastoupili, to až tak špatné nebylo,“ poznamenal Mikuláš Kubný, který je v kádru opavské devatenáctky, nicméně chytá za o rok mladší kategorii.

O tom, že bude chytat, se dozvěděl až v den utkání. „Asi to bylo i tak lepší, kdybych to věděl dříve, asi bych toho moc nenaspal,“ přiznal Mikuláš Kubný.

Jeho nominace připomínala akci kulový blesk. V opavské kabině začal ve velkém řádit Covid. „V pondělí jsem se dozvěděl, že budu v nominaci, šel jsem na testy a následně do Liberce,“ popisuje Mikuláš Kubný. Když se dozvěděl, že bude chytat, psal rodičům. „Měli z toho velkou radost,“ pousmál se.

V samotném utkání poměrně brzy inkasoval. „Byl to gól z penalty, to se až tak nebere,“ řekl mladý brankář. A jak to měl při svém velkém debutu s nervozitou? „Před utkáním byla, ale jakmile sudí písknul, všechno ze mě spadlo,“ přiznal Mikuláš Kubný.

V závěru se blýskl i kličkou ve vlastní šestnáctce. „Už jsem nevěděl, co mám dělat, byla to akce z nouze,“ okomentoval moment, který zaujal. „Celkově jsem si zápas užil,“ zakončil krátké povídání opavský objev.

Kubný očima trenéra Davida Hampla

A jak viděl svého svěřence trenér opavských brankářů David Hampel? „Mikuláš patří k našim velmi talentovaným brankářům. Vyznačuje se výbornými fyzickými parametry, mentální odolností, kvalitní rozehrávkou a hlavně charakterem, který mu pomáhá rychle přenášet naučené dovednosti do praxe. Před sedmi měsíci prodělal vážné zranění a pro Mikuláše a nás všechny, kteří se podílíme na jeho vývoji, je velkou odměnou, s jakým klidem zvládl svůj první ligový zápas. Vzhledem k Mikulášově inteligenci a rodinnému zázemí věřím, že dosáhne svých stanovených cílů.“