Původně figuroval mezi náhradníky. Nakonec se ale pětadvacetiletý zadák Jiří Kulhánek objevil v základní sestavě Slezského FC Opava. Radosti si ovšem příliš neužil. Jeho tým Slezské derby nezvládl. Tři body zůstaly v Ostravě. Baník vyhrál 3:0.

JIří Kulhánek se nakonec v základní sestavě objevil | Foto: Deník/František Géla

„Neměl jsem hrát od začátku, ale Žíďas měl zdravotní problémy, tak jsem byl nucen do zápasu naskočit. Problém jsem v tom neviděl, připravený jsem byl,“ podotkl Kulhánek. Opava hned v prvním poločase nabídla Baníku dva góly. „První branka padla po naší špatné rozehrávce, kdy soupeř vlezl do rozbité obrany. Druhý vypadal obdobně. Hrajeme hodně nahoře a pak se nám to otvírá. Obě branky byly z kategorie laciných,“ povzdechl si pětadvacetiletý fotbalista.