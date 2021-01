Zlínský Fastav, soupeř na, kterého fotbalisté Slezského FC Opava vůbec neumí se v sobotu od čtrnácti hodin představí v Městských sadech. Slezané potřebuji body jako sůl. Případné vítězství by týmu trenéra Radoslava Kováče hodně pomohlo. Dobře si to uvědomuje i opavský ofenzivně laděný záložník Lukáš Holík, fotbalista původem právě z Baťova města.

Lukáš Holík | Foto: Externista

O tom, že to Opava na Zlín neumí, dokazují statistiky. Ve druhé lize v Slezané vyhráli nad svým sobotním soupeřem naposledy 1. 11. 2014, a to ještě za trenéra Jana Baránka. Na výhře 3:1 se podílel dvěma góly Kuzmanovič, jednu přidal Machálek. O gól Ševců se postaral Poznar, který by v základní sestavě Pániková výběru neměl chybět ani v sobotu. V nejvyšší soutěži se Opava ze tří bodů naposledy s tímto týmem radovala 13. 9. 2003, což je opravdu už pravěk. „Tyto statistiky mohou být pro nás strašákem. My je ale negativně nebereme. Naopak, jsme dobře připraveni a věřím, že v sobotu vyhrajeme a ty to černé série zlomíme,“ mám jasno Lukáš Holík.