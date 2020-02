/FOTOGALERIE/ I ve druhém zápase jara vyšli opavští gólově i bodově naprázdno. V pražském Edenu prohráli s úřadujícím mistrem 2:0. Začátek přitom Balcárkova družina špatný neměla. Jenomže z dobře vyhlížející akce, v které měl prsty Lukáš Železník branku nevytěžila.

Lukáš Železník | Foto: Archiv Deníku

Pro devětadvacetiletého útočníka to byl svým způsobem zvláštní zápas, přece jenom není to tak dávno, co sešívaný dres oblékal. „Když jsem do Edenu přijížděli, vzpomínky se aktivovaly, byla to krásné, ale už je to historie,“ pousmál se po utkání Lukáš Železník.