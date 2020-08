/FOTOGALERIE/ Ještě když hrál za opavskou devatenáctku, tak se záložník Ondřej Machuča vydal do Liberce. Rodák z Velkých Heraltic se pod Ještědem poměrně rychle zabydlel. V lize naskočil do dvanácti zápasů, připsal si jednu gólovou asistenci. Jenomže přišel zlom, mladý fotbalista začal vymetat jedno hostování za druhým. Nyní je ale zpátky v Opavě, jako volný hráč bojuje o místo v kádru trenéra Kováče.

Ondřej Machuča | Foto: Petr Widenka

„Je to tak, pokouším se o restart,“ přiznal Ondřej Machuča. „Udělám pro to maximum. Makal jsem místo dovolené, snad to vyjde,“ přeje si. Našlápnuto má dobře. Při středečních testech měl dobré výsledky. „Když jsem z Opavy odcházel, hrála MSFL. Teď je tady liga. Chtěl bych si ji v barvách Slezského FC zahrál.“ svěřil se čtyřiadvacetiletý záložník.