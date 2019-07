Opavský klub funguje ve skromných podmínkách, přesto v létě podepsal útočníka Reného Dediče, kterému vypršel kontrakt v Třinci, a Karola Mondeka, jenž po konci v Čenstochové přišel coby volný hráč. Na hostování Slezané získali ofenzivního šikulu Pavla Šulce z plzeňské Viktorie a levého obránce Karla Knejzlíka, jenž patří Liberci.

„Tímto je náš kádr zřejmě uzavřen. V tuto chvíli si nedokážu představit, co by se muselo stát, aby k nám ještě přišel někdo další. Leda by došlo k rozsáhlé marodce, což ale nechci přivolávat,” hlásí sportovní manažer Slezského FC Alois Grussmann.

„Máme tady hráče, kteří dokážou hrát na více postech. Navíc se uzdravují marodi. Už od minulého týdne s týmem trénuje Petr Zapalač. Individuálně se připravují Bidje Manzia s Adamem Rychlým. Po vysokých horečkách už trénuje i Václav Juřena,” vypočítává.

„Naše mužstvo má charakter. V tuto chvíli jsme soběstační,” dodává Grussmann.