Martin Sus by mohl posílit Opavu

Zkušený devětadvacetiletý obránce Martin Sus by se mohl stát novou posilou Slezského FC Opava. Fotbalista, který naposledy působil ve slovenské Sereďi by se měl zapojit do úterního odpoledního tréninku.

Martin Sus (vpravo). | Foto: Petr Widenka

Rodák z Benešova prošel pražskou Spartou, hrával také za Kladno, Příbram, Liberec, Vlašim a ostravský Baník. Bývalý mládežnický reprezentant má na kontě třiašedesát startů, ve kterých si připsal jednu branku a stejný počet asistencí. Jeho výhodou je, že je schopen alternovat na více postech. Sus byl v hledáčku Opavy už před touto sezonou, ale nakonec zůstal na Slovensku. VIDEO: Pozápasové hodnocení po souboji mezi Opavou a Slavií Přečíst článek ›

Autor: Roman Brhel