Z Uherského Hradiště si vezete čtyřku, ani herně to nebylo dobré…

Výsledek je hrozivý, ale můžeme si za něj sami. Dostat tři branky ze standardek je ostuda. To se nám nesmí stávat. Sami se tím dostáváme pod tlak. Není nikdo, kdo by nám pomohl. Musíme se ještě více semknout, více makat, jezdit. Vyvarovat se chyb a začít od nuly a zapomenout, co bylo. Je dobře, že už v úterý máme další zápas. Věřím, že naši černou sérii nám pomůže zlomit nějaký šťastný gól.

Směrem dopředu jste nuloví. Jedinou velkou šanci měl Honza Žídek, který trefil hlavou tyč…

Je to pořád dokola, drží se nás i smůla. Na gól se hodně moc nadřeme. Měli jsme za celý zápas jeden závar a z toho byla tyčka. Musíme lépe využívat standardky, kterých kopeme hodně. Slovácko nám ukázalo, jak je jednoduché střílet branky. Vítězství jsme domácím darovali.

V Seredi, kde jste hrával naposledy, to také o žádné velké pohodě nebylo…

Slovenská a české liga se nedá srovnávat. Zázemí v Opavě a Seredi, to je jako nebe a dudy. I když se nám nyní nedaří, jsem v Opavě rád. Odstup od týmu před námi není velký, stačí jedna výhra a bude se nám dýchat lépe.

Osobně jste se zatím v opavské sestavě nezabydlel. Třeba proti Bohemce jste nebyl ani v nominaci…

Jsem tady dva měsíce a jeden z toho jsem promarodil. To se mi ještě nestalo během kariéry. Naposledy mě zradily zuby, snad teď už to bude dobré.

Cítíte, že na tým doléhá větší a větší tlak?

Nepřipouštěli jsme si ho, nyní už ale na tým padá deka. Musíme si uvědomit, že pokud nechceme příští rok jezdit do Varnsdorfu, Vlašimi či Sokolova, musíme se zvednout. Hratelné to pořád je.

Vážnost situace dokreslil sportovní manažer Alois Grussmann. Jindy klidný člověk udělal po zápase v kabině pořádný kravál…

Situace není růžová. Jsme poslední, ve všem nejhorší. Je dobře, že jsme asi takový ceres dostali. Snad nám pomůže.