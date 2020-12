„Nebudu lhát, když řeknu, že to bude pro mě zvláštní utkání. V Baníku jsem vyrůstal, tamější prostředí dobře znám. S některými kluky jsem okupoval i kabinu. Nyní se ale postavím proti ním,“ řekl Matěj Helešic. Na mysli měl například Šašinku nebo Pokorného. „Teď ale hraji za Opavu. Baník musíme porazit, udělám všechno proto, aby se tak stalo,“ podotkl čtyřiadvacetiletý fotbalista. Své současné spoluhráče motivoval občerstvením. „Pokud budeme bodovat, kluky rád pohostím nějakou tu dobrůtkou,“ slíbil.

Opava se v poslední době trápí. „Nastal čas to změnit. U nás je to otázkou psychiky. Sobotní zápas je ideální k tomu, abychom to změnili. Baník má kvalitní tým, ale má také své problémy a i on je zranitelný,“ řekl Matěj Helešic. „Musíme být maximálně koncentrování, a to po celých devadesát minut. Je třeba se vyvarovat výpadků, tak jako v předešlých utkáních,“ hledá cestu úspěchu záložník, který má na kontě pětatřicet prvoligových startů.

Zápas bude mít smutných nádech v podobě prázdných tribun. „Slezské derby bez diváků, v minulosti nepředstavitelné. Pro nás je absence fanoušků citelným oslabením. Ale nedá se nic dělat, taková už je doba. Všichni hrají bez lidí,“ povzdechl si Helešic. „Snad se vše brzy vrátí k normálu,“ přeje si opavský záložník.