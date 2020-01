Krom angažmá v Ostravě hrával také za České Budějovice. V postupové sezoně Jihočechů nastoupil do třiceti utkání. Slezský FC už měl o něj zájem v létě, tehdy ale mladý fotbalista upřednostnil setrvání na Střeleckém ostrově.

Matěji, vypadá to, že Opava na druhý pokus vyšla…

O mém příchodu se spekulovalo už v létě. Rozhodl jsem se ale pro České Budějovice, kde jsem působil dvě sezony předtím. Bohužel v posledním půlroce jsem nedostával tolik příležitostí, nebylo to podle mých představ. Opava se ozvala nyní znovu, nyní jsem už nad její nabídkou neváhal.

V postupové sezoně jste za Budějovice nastoupil ve třiceti zápasech, proč to následně v lize drhlo?

Šlo o to, že Ostrava mě nechtěla uvolnit. Říkali mi, že chtějí, abych zůstal a porval se o místo. Bohužel asi pět dnů před startem ligy mi řekli, že mě dají jinam. Ozvala se Opava a Budějovice. Nechtěl jsem narychlo riskovat nový klub, proto jsem se rozhodl pro Budějovice, kde jsem to dobře znal. Trenér Horejš nepočítal, že se vrátím, pořídil si dalšího obránce. Trenér se mnou mluvil, říkal mi, že mám čekat na šanci. Ta ale nepřicházela. Nakonec jsem do dvou duelů nastoupil, ale ty jsme bohužel prohráli, chytla se vítězná vlna a já se do hry dostával jen jako střídající hráč.

Baník nyní nově přezval trenér Luboš Kozel, člověk, který sází na mladé hráče. Nechtěl jste se o místo zkusit porvat v Ostravě?

Baník se mnou asi nepočítá vůbec. Nikdo se mi neozval, že bych se měl zapojit do přípravy. Jsem rád, že mohu být v Opavě a o základní sestavu se porvat v ní. Chci dokázat, že na ligu mám, Opava mi šanci dala.

Byly ve hře ještě i nějaké jiné varianty?

Nějaké náznaky z jiných klubů byly, ale jako jasnou prioritu jsem měl Opavu. Mám to navíc blízko domů. Navíc mě zaujala vize pana Grussmanna. Máto tady hlavu a patu.

Opavu čeká těžké jaro, budete hrát o záchranu. Jak vidíte šance?

Věřím, že záchrana se povede. Los sice nemáme jednoduchý, ale myslím si, že tým je dost zkušený a silný na to, aby se to zvládlo.