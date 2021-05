„Je to velká škoda. Opava do ligy patří, teď oni přichází,“ smutnil po utkání Hrabina, který tým do zápasu ve Zlíně vedl s kapitánskou páskou na ruce. Osobně ho čekají hektické dny. Patří do skupiny hráčů, kterým končí po sezoně smlouva. Navíc jednat momentálně nemá s kým, neboť Slezané nemají sportovního manažera.

Máte ze sebou utkání ve Zlíně, ze kterého berete bod. Jak jste utkání viděl?

Do utkání jsme vstoupili, tak jak jsme chtěli. Byli jsme i herní. Myslím si, že jsme domácí i přehrávali, což vyústilo i v branku na 1:0. Ještě před tím nám Kuba Janetzký zahrozil hlavou. Od toho momentu jsme měli ale první poločas v rukách. Je škoda, že vstup do druhého poločasu nám moc nevyšel. Byli jsme trochu nervózní, měli jsme asi i strach o výsledek. Škoda, že se nám nepodařilo dát gól na 2:0, protože tlak domácích by opadl. Mohli jsme si odvést tři body, bohužel máme jen bod a náš postup je tak potvrzen.

Matěji, do zápasu jste vedl Opavu s kapitánskou páskou, navíc jste odchovanec. Osobně sestup vnímáte jinak, než třeba kluci, kteří jsou v týmu na hostování…

Je to hlavně škoda, protože Opava si ligu zaslouží a padá to na hlavu nás všech, co jsme v klubu. Je to naše vina, že se liga v Opavě hrát nebude. Je to škoda pro město, pro hráče, pro fanoušky, mladé kluky. Rozdíl mezi první a druhou ligou je totiž obrovský. Liga Opavě slušela. Po postupu jsme měli dobrý kádr, hráli jsme hezký fotbal a je škoda, že se to nechalo zajít takhle daleko, že jsme až spadli.

Osobně jste zažil s Opavou sestupy i do MSFL, dají se s tímto z ligy nějak porovnat?

Je úplně jedno z jaké soutěže jdete dolů. Tehdy jsem byl mladý. Bylo mi osmnáct let, je to tedy docela dlouhá doba. Motivace dostat se na vrchol, do ligy byla obrovská. Nyní mě to moc mrzí, protože vím kolik nás to stálo práce se fo ní dostat. Jak nás hráčů, tak lidí v klubu, kteří se o to zasloužili. Cesta nahoru není jednoduchá a myslím si, že jsme to letos měli uchopit daleko lépe.

Patříte do skupiny hráčům, kterým po sezoně končí smlouva. Jak to s vámi nyní vypadá, a to vzhledem k tomu, že Opava momentálně nemá sportovního manažera?

Tohle bych nějak nerozváděl. Jsou ještě tři kola dokonce. Budu to řešit po sezoně. To, že teď se s nikým v klubu nedá jednat, je bohužel nešťastné, stejně jako celá situace v Opavě.

Máte za sebou týden, který se nesl ve víru změn ve strukturách klubu. Vnímali jste to v kabině?

Určitě jsme to vnímali. V klubu jsme, víme, co se tam děje. Do zápasu se Zlínem jsme to nezatahovali. Chtěli jsme ho hlavně vyhrát, už kvůli fanouškům. I když sestupujeme, nechceme sezonu jen dohrávat.

Co rozhodlo, že to s Opavou dopadlo tak špatně?

Je to směs všeho, jeden zápas sestup nedělá. Byla tam spousta utkání, která byla dobře rozehraná a nám se je nepodařilo dotáhnout do vítězného konce. Dalším faktorem byly individuální chyby. To, že někdo sestoupí není o jednom hráči, ale o celém kolektivu a jde to na záda nás všech. Pod sestup jsme se podepsali všichni, včetně hráčů, trenérů, vedení. Bohužel to jde za námi.