Matěji, co se stalo, že jste nedohrál?

Už v přípravě jsem měl problémy s kotníkem, kdy jsem si udělal během tréninku drobný výron. Bohužel dnes, když jsem přeskakoval protihráče, špatně jsem dopadal a vazy si potáhl znovu. V té chvíli jsem věděl, že už to nepůjde.

Jedná se o něco vážnějšího? Nebo se dáte do Jablonce dohromady?

Doufám, že to bude v pořádku. Zatím mi to nenateklo. Už jsem to jednou měl a za týden hrál. Přál bych si, aby to mělo obdobný průběh.

Samotné utkání dopadlo pro vás dobře, bod je zlatý…

Je to bod z venku, určitě je to do plusu. Jen je škoda, že jsme dostali tak brzo vyrovnávací branku. Na druhou stranu si musíme, přiznat, že i soupeř měl šance. Jsme za remízu rádi.

Do velké šance jste vyslal Jana Žídka. Jak jste ten inkriminovaný moment viděl?

Bylo to po autu, narazil jsem si balon s Petrem Zapalačem, mi se otevřel prostor, tak jsem tam vběhl, viděl jsem Honzu, škoda, že to nedal.

Určitě jste sledovali i páteční výsledky. Měli jste je v hlavách?

Výsledky sledujeme. Věděli jsme, že v Karviné si můžeme hodně pomoci. Jenom škoda, že to nebylo tady za tři.

Hlavně v prvním poločase vás Karviná tlačila centrovanými míči, hodně vám to komplikovalo život?

Tím, že Karviná hraje na tři vzadu, tak chodí do lehkých přečíslení. Na krajích toho uměli využít, získali tím nebezpečné centry na Wágnera, ale Vojta Šrom perfektně zachytal. Navíc situaci nám komplikoval fakt, že jsme toho na přírodní trávě moc neodtrénovali.

V neděli hrajte v Jablonci. Jak vidíte tento zápas?

Jablonec na úvod vyhrál v Olomouci, my jedeme ven, kde nemáme co ztratit. Určitě chceme ale v neděli bodovat. Přesvědčili jsme už na podzim, že hrát se dá úplně s každým.