Matěji, asi obrovské zklamání vzhledem k tomu, kolik šancí jste měli…

Myslím si, že jsme bojovali o tři body a bylo to i hodně vidět. Měli jsme spoustu standardek, v prvním poločase jsme dali tyčku, měli jsme i trochu smůly. Sice jsme prohrávali, chtěli jsme výsledek otočit, hosté dvakrát zastavovali balon na brankové čáře. Pro nás je velká škoda, že nemáme ani ten bod.

Kopali jste patnáct rohů, což se hned tak nevidí v podání Opavy…

Chtěli jsme tak hrát, vletět na ně, mít převahu. Chtěli jsme je tlačit, ať jsou nervózní, chytit diváky, což se povedlo. Možná jsme měli standardky zahrávat lépe.

Oba góly, co jste dostali, byly z kategorie zbytečných…

První byl po autu a zbytečný. Vyplaval nám tam jejich krajní hráč. Nastřelil to naslepo pod sebe, Doležel prostřelil balon pod Vildou. Šťastný gól pro Jablonec. Studená sprcha pro nás.

Za stavu 1:1 to vypadalo, že výsledek otočíte…

Přesně tak. Místo toho, abychom vedli 2:1, tak jsme zahazovali šance. Poté nezachytili krajního hráče, který dal centr. Celkově měl Jablonec docela štěstí.

Vy jste si připsal letos druhou asistenci, po totožné akci jako v zápase s Mladou Boleslaví…

Začalo mi to tam lítat, i na Baníku mohla být asistence. Je to tím, jak chceme hrát. Chceme mít při centrech ve vápně větší počet hráčů, pak je větší pravděpodobnost, že nám tam něco spadne. Škoda, že z toho není více gólů.

Tři zápasy v řadě jste neprohráli, vypadalo to, že se nadechujete…

Ani zápas s Jabloncem bych nezahazoval. Šancí jsme měli hodně. Mohli jsme mít tři body. Musíme se porvat ve Zlíně. Musíme sbírat body.

V sobotu vás čeká Zlín a na ten Opava zahrát vůbec dlouhodobě neumí…

Co si pamatuji, tak já jsem devět let v áčku a ve Zlíně jsem nikdy nevyhrál. Každá série ale jednou skončí. Bude to těžké, ale jdeme se porvat o dobrý výsledek. Hřiště už nebude v dobré kondici, bude to utkání o velké bojovnosti.