„Derby nám nevyšlo,“ hlesl po zápase pětadvacetiletý hostující obránce Matěj Hrabina, který se do sestavy vrátil po zdravotní pauze.

Překvapivě jste se objevil v sestavě, noha už je zdravá?

Měl jsem zánět v achilovce. Bylo to tím, že jsem nohu přetěžoval kvůli poraněnému kotníku. V týdnu jsem se cítil dobře, bylo to na trenérovi, zda mě postaví.

Byla znát zápasová pauza?

Tak vynechal jsem pět utkání, ale na to se vymlouvat nechci. Derby nám nevyšlo. Trochu jsme zaspali. Baník dal vedoucí gól a ten mu dal vítr do plachet.

Opava venkovní zápasy nezvládá, domácí přitom ano, proč?

Doma nás ženou fanoušci, je to dáno asi tím. Na druhé straně do úvodní branky jsme byli Baníku vyrovnaným soupeřem. Kdybychom dali první gól my, mohlo to vypadat jinak.

Jenomže z jedné střely na branku…

Přesně tak. Kopali jsme hodně standardek, a branku neohrozili.

Nemanja Kuzmanovič: Odpadl jsem

V zimě přestoupil po pěti letech z Opavy do Baníku Ostrava a v neděli prožil slezské derby poprvé v ostravském dresu. Srbský útočník Nemanja Kuzmanovič si připsal gólovou přihrávku u důležité první branky a nakonec slavil vítězství 2:0.

Říkal jste, že to bude zvláštní. Bylo?

Hlavně fyzicky to bylo strašně náročné, ve druhém poločase jsem odpadl. Možná to bylo i tím, že jsem do čtvrtka netrénoval, navíc mi nepomohlo ani počasí. Než začal zápas, bylo to zvláštní… Pak se ale hraje a už nejsme kamarádi. Jsem šťastný, že máme tři body.

Nebyl jste přemotivovaný?

Ani ne, celý týden jsem se hlídal. Už jsem asi dost starý na to, abych udělal nějakou blbost, že bych třeba někoho praštil. K tomu by ale stejně vůbec nikdy nedošlo, s kluky se máme rádi. Přeju jim, ať se v klidu zachrání. Věřím, že se jim to povede.

Zaznamenal jste reakce opavských fanoušků?

Během zápasu ne, soustředil jsem se na hru. Možná něco řvali, ale fakt nevím.

Po zápase jste k nim chtěl jít, pak jste si to rozmyslel?

Zatleskal jsem jim před odchodem do šatny. Asi se jim to moc nelíbilo.