Jakub Matoušek s Karlem Knejzlíkem zasáhli do generálky s Popradem, oba nastoupili do druhého poločasu, zůstane ale jen jeden.

„S Jakubem Matouškem jsme se rozloučili. Karla Knejzlíka chceme. Připravuje se s námi tři týdny, pracujeme na jeho příchodu,“ řekl sportovní manažer SFC Opava Alois Grussmann.

Zájem měl o krajního beka Matěje Helešice z ostravského Baníku. „Byli jsme domluveni, nakonec se ale rozhodl pro Budějovice, kde loni hostoval,“ prozradil sportovní manažer SFC.

Opava před startem FORTUNA:LIGY přivedla čtyři hráče. Karla Mondeka s René Dedičem na přestup. Pavel Šulc a Karel Knejzlík budou ve slezské metropoli hostovat z Plzně, respektive Liberce. V minulém týdnu s Opavou krátce trénoval zkušený záložník Jakub Petr.

„Chtěl po nás rozhodnutí hned. My jsme ho chtěli vidět v zápase, dal tak přednost jiné nabídce,“ řekl Grussmann. „Máme dva hráče na hostování, dva na přestup. S tím do ligy jdeme. Nicméně přestupní termín ještě nekončí,“ doplnil.

Během přípravného období se v souvislosti s jinými kluby spojovalo jméno stopera Jaroslav a Svozila. Zájem měl mít hlavně Jablonec.

„Se mnou se nikdo konkrétně nebavil. Něco se ale řešilo s manažerem, avšak nedopadlo to. Mám v Opavě platnou smlouvu. Nyní začíná nová sezona, budu bojovat za Opavu. Ať se to vyvrbí, jak se to vyvrbí, jsem tady rád. Za půl roku, za rok může přijít jiná nabídka, nebo prodloužím smlouvu v Opavě. Jak říkám, jsem tady spokojený,“ okomentoval situaci Jaroslav Svozil.