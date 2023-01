Fotbal zpátky na scéně, liga očima amatérů. V kraji vládl veterán, co baníkovci?

/FOTOGALERIE/ Dlouhá zimní přestávka skončila a nanovo se rozjíždí fotbalová FORTUNA:LIGA. Kdo to dotáhne během jarní části až k titulu? Kdo naopak bude hájit příslušnost mezi tuzemskou elitou? Deník oslovil řadu hráčů i trenérů z nižších soutěží, jak to vidí oni. Ptali jsme se na to, koho považují za nejvýraznější osobnost nejvyšší soutěže. V Moravskoslezském kraji vyhrál v anketě dvaceti respondentů s převahou Marek Matějovský, 41letý veterán z Mladé Boleslavi, který se objevil v ve výčtu hned devětkrát! Kdo všechno hlasoval a koho zařadit do své top 3? Jak si vedli borci z Baníku Ostrava nebo bývalí hráči SFC Opava? To vše v následujícím kapitolovém článku.