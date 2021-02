„Na výhru čekáme už strašně dlouho, pro všechny je to složité. Víme, jaký je stav. Musíme hrát jako jeden tým a věřit, že to urveme,“ poznamenal trenér Opavy Radoslav Kováč. „Tým máme daleko lepší, než je pozice, na které se momentálně nacházíme. Strašně se nadřeme na góly, které ani nedáváme. Do šancí se přitom dostáváme,“ povzdechl si šéf opavské lavičky. „Chceme zlepšit standardní situace. Neprosazujeme se z nich, je třeba v ni mít daleko více odvahy, abychom si šli, jak se říká, rozbít držku,“ podotkl Radoslav Kováč.

Zatím to vypadá, že vstřelit branku, je pro opavský tým doslova nadlidský úkol. „V posledních domácích zápasech jsme nevstřelili ani jednu branku. Dali jsme dva góly Alešem Nešickým v Olomouci a Karviné, kde jsme to ale nezvládli. Věřím, že jsme nastavení tak, že to konečně urveme. Naposledy jsme vyhráli v Českých Budějovicích před rokem a půl. To je tristní bilance. Sami víme, že jsme nezvládli domácí zápasy, takže si body budeme muset vzít někde venku,“ má jasno trenér o nedělním duelu.

Jihočeši mají ale kvalitní tým, v neděli budou favoritem. „České Budějovice mají můj respekt, protože znám trenéra i hráče, kteří působili ve Spartě. Dostávají málo branek, velmi dobře brání, směrem dozadu jsou poctiví. Je to velmi pracovitý mančaft. Nečeká nás nic lehkého, ale naše situace je jasná, musíme udělat všechno pro to, abychom si odvezli body. To je zásadní,“ nedívá se Kováč vlevo, vpravo. Ke hře soupeře ještě řekl: „Hrají systémem 4-2-3-1. Jsou aktivní, nešetří krokem. Dobře přepínají z defenzivy do ofenzivy. Mají hráče, kteří umí dát gól. Je jich dost ve vápně.“ Opava opět nebude kompletní, chybět budou Holík, Žídek, Juřena, Lasák, Hnaníček, Ščudla, Rychlý a Pikul. „Uvidíme, jak do nominace ještě promluví testy na Covid,“ uzavřel Radoslav Kováč. Nedělní zápas má výkop ve 14 hodin.