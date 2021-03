Zápas v Teplicích opavským fotbalistům nevyšel. Slezané prohráli 3:1, vedle toho měli domácí i další šance, dali i břevno. Pořádně zklamaný byl po zápase opavský zadák David Březina, který byl u dvou gólů svého týmu.

David Březina v akci | Foto: Deník / František Bílek

„Byl to bojovný zápas. Hrálo se na těžkém terénu, na kterém to moc společného s fotbalem nemělo,“ poznamenal opavský obránce David Březina. Pro oba týmy šlo o důležité utkání. „Věděli jsme, co je ve hře. Bohužel jsme zápas nezvládli. Pořád se opakují v našem podání stejné věci. Dostáváme hloupé góly, a naopak na naše se strašně moc nadřeme,“ konstatoval čtyřiadvacetiletý zadák.