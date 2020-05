Skláři stihli po restartu odehrát už dva duely. Porazili Liberec a prohráli ve vršovickém Ďolíčku. „První utkání po restartu jim vyšlo dobře. Silný Liberec porazili 2:0 a pak prohráli na Bohemce, ani tam to špatné nebylo. Bohužel srazily je dvě individuální chyby, ta první vyústila ve zbytečnou penaltu,“ vracel se k dvěma vystoupením Severočechů opavský kouč Jiří Balcárek.

Opava ve středu remizovala s Karvinou 0:0, opět se trápila v ofenzivě. Když už se dostala do šancí, nedokázala je proměnit. „Nezačali jsme dobře, byli jsme nervózní. Soupeř byl více na míč, ale v konečné fázi, jsme to byli my, kdo měl více nebezpečných situací, bohužel se nám je nepodařilo dobře vyřešit,“ povzdechl si šéf opavské lavičky.

Zdroj: Roman Brhel

Je jasné, že v Teplicích bude muset trenér Opavy sáhnout ke změnám v sestavě. Karetní trest nepustí do hry Jana Schaffartzika. „Máme také drobné šrámy. Sestavu budeme řešit na předzápasovém tréninku. Každopádně kluci, kteří šli do duely s Karvinou jako střídající hráči hru zvedli. Díky nim jsme si vytvořili v posledních dvaceti minutách tlak. Řekli si o místo v základu,“ naznačil případné změny Balcárek.

Kudy vede cesta k úspěchu na teplických Stínadlech? „Musíme podat kompaktní výkon a vyvarovat se individuálních chyb, protože v prvním vzájemném zápase jsme jednu takovou udělali a stálo nás to body. Ještě si taky dát pozor na Řezníčka s Marešem, kteří jsou schopni rozhodnout zápas,“ zvedl prst opavský stratég.

Opavu po Teplicích čekají dva domácí duely. „Věřím, že se naše hra bude mít stoupající tendenci. Po Teplicích hrajeme dvakrát doma. Tyto tři kola už mohou hodně napovědět jak se soutěž bude dál vyvíjet,“ míní Jiří Balcárek. Nedělní zápas v Teplicích začíná ve 14 hodin.