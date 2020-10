„Opakuji to pořád dokola, ale prostě body potřebujeme. S tím jdeme do zápasu,“ poznamenal kouč opavského týmu Radoslav Kováč. „Musíme být hladovější v šestnáctce, více střílet. Tohle všechno nám v Jablonci chybělo,“ přiznal čtyřicetiletý kouč.

Skláři po třech porážkách v řadě porazili doma Baník, dokázali vyhrát i v MOL Cupu v Chlumci nad Cidlinou (3:1). Dvě branky dal Mareš, jednu přidala čerstvá posila Vukadinovič. „Dvě výhry v řadě jim zvedly sebevědomí. Tým na papíře špatný nemají. Třeba proti Slavii měli prvních dvacet minut dobrých, výborně presovali, tak jako my v Plzni. Očekávám, že budou hrát proti nám v rozestavení 3-5-2,“ mínil Kováč.

Teplicím by měl ve Slezsku chybět zkušený útočník Jakub Řezníček. „I bez něj jsou dost silní,“ doplnil trenér Opavy. Hlavním koučem Teplic je padesátiletý rodák z Kladna Stanislav Hejkal. „Okupovali jsme spolu trenérskou kabinu ve Spartě. Dobře ho znám, je to starý lišák. Má velmi propracované standardky, na ně si musíme dát pozor,“ zvedl prst Kováč. A jak by mohla vypadat opavská sestava? „Chystáme změny, jsou nutné. V Jablonci to nebylo ono,“ přiznal trenér. V základní jedenáctce by neměl chybět veterán Pavel Zavadil. „Bez něj nám to nejde. Na druhou stranu je smutné, že nikdo z mladších není schopen jeho roli zaujmout,“ podotkl Kováč s tím, že má v hlavě stále ještě posílení týmu.