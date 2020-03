Opava – Logický krok, který musel přijít. Korovinarová epidemie se promítla zákonitě i do světa sportu. Kluby mají dohody s hráči o momentálním snížení platů. Basketbalisté BK Opava šli dolů o třicet procent, a to už od prvního března. K podobným krokům se chystá i Slezský FC Opava, účastník FORTUNA:LIGY.

BUDOU mít fotbalisté SFC Opava snížené platy. | Foto: Deník/Petr Widenka

„S kluky jsme domluvili vzhledem k situaci na snížení platu na sedmdesát procent. Považuji to za rozumný krok,“ řekl Deníku sportovní manažer a trenér Petr Czudek. „Na stávající situaci musíme reagovat. S hráči máme naplánovány schůzky,“ poznamenal ředitel SFC Opava Jaroslav Rovňan. „Úsporná opatření musí přijít, to je logické. Platí to o všech zaměstnancích v klubu,“ pokračuje ředitel SFC Opava.