„Vzhledem k průběhu zápasu je bod pro nás úplně zlatý. Slovácko bylo jednoznačně lepší ve všech směrech, hlavě ve druhém poločase,“ přiznal Vilém Fendrich. „Jsme naštvaný na náš výkon a za to, jak jsme k zápasu přistoupili. Ve druhém poločase jsme skoro nebyli na hřišti. Z naší strany šlo o čekání na smrt. Slovácko mělo celou řadu šancí. Gól dalo po naší nepohlídané situaci. Bod musíme brát všemi deseti, protože jsme si ho ani nezasloužili,“ pronesl devětadvacetiletý strážce opavské svatyně.

Nedělní duel místy připomínal hru kočky s myší. „Takový zápas dlouho nepamatuji, aby druhý tým měl tolik šancí. Přišlo mi, že jsme ani nevěděli, jak to bránit. Posouvali jsme strašně pomalu. Blok, ve kterém jsme byli, byl neskutečně pasívní. Byli jsme všude pozdě. Slovácko jen kvůli nemohoucnosti v koncovce a tím, že se podařilo něco chytit, nevyhrálo,“ shrnul dění na trávníku Vilém Fendrich, který dál nešetřil kritikou: „Těžko hledám slova. Ani nevím čeho se ve druhé půli chytit. Když jsme získali balon, hned jsme o něj přišli. Nebyla fáze v zápase, kdybychom si odpočinuli s míčem. Nefungovala nám obranná fáze celého týmu. Nevěděli jsme jak to bránit. Z toho zápasu mám špatný pocit. Doufám, že si to vyříkáme v kabině. Takto hrát nemůžeme.“

Opava hraje o holý život, je jasné, že pokud se nezvedne, čeká je cesta do pekel. „Musíme změnit bránění a jezdit po zadku. Bavíme se o tom, že zabereme, ale na hřišti to není vidět. Nemakáme, jak bychom měli. Chybí pokyny, které bychom měli dávat, je to mrtvé a ospalé Sparta má větší kvalitu než Slovácko, nesmíme čekat až dostaneme gól, protože pak se to sesype. Je třeba si uvědomit, že jedeme do války,“ zakončil Vilém Fendrich.