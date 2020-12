Není tomu tak dávno, co fotbalový brankář Mikuláš Kubný debutoval ve FORTUNA:LIZE v barvách Opavy. Nyní rodák z Kobeřic podepsal s klubem svůj první profesionální kontrakt.

Mikuláš Kubný (vlevo) se sportovním manažerem Pavlem Zavadilem | Foto: SFC Opava

„V áčku máme Mikyho už nějakou dobu, pracuje s ním trenér brankářů David Hampel. Víme, že je to velmi talentovaný kluk. Má skvělou figuru a navíc je výborně nastavený. Po všech těch peripetiích, kdy nám kvůli covidu-19 vypadli všichni tři brankáři, na něj David ukázal pro zápas v Liberci a byla to šťastná volba. Jsem nadšený, jak to Miky v 16 letech krásně zvládl. Pokud bude pracovat jako doposud, má před sebou skvělou budoucnost,“ řekl Pavel Zavadil, který se od prvního ledna stane oficiálně novým sportovním manažerem Slezského FC Opava.