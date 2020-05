Hrstka diváků viděla dvě branky, ale ani Taiwo na jedné a Zavadil na druhé se z gólů nakonec pro ofsajd radovat nemohli. Velmi slušnou premiéru si v domácí dresy odbyl devatenáctiletý obránce Štěpán Harazim.

Na první zajímavý moment se čekalo do 5. minuty. Před vápnem fauloval Smrž Součka a domácím se naskytla standardka. K její exekuci se postavil Zavadil, avšak střílel nad. Na druhé straně se v 10. minutě prezentoval střelou Lingr, Fendrich s ní problémy neměl. Nastalo hluché období bez nebezpečnější akce. Až ve 35. minutě potáhl míč po straně Schaffartzik, dostal se i k nebezpečné střele, branku ovšem netrefil. O tři minuty později přišel centr do vápna Karviné. Odražený balon se dostal k volnému Součkovi, který ve velké šanci trefil Rundiče. Tři minuty před poločasem potáhl balon Harazim, odcentroval na Schaffartzika, jehož hlavičku odvracel na poslední chvíli Ndefe.

Po pár minutách hry ve druhém dějství se hosté radovali z gólu. Na centr Vukadinoviće si naběhl opět Taiwo a překonal Fendricha, jenže jeho radost měla jepičí život, stál totiž údajně v ofsajdu. V 58. minutě pálil po rohu Zavadila Mondek, avšak jeho střela byla zblokována. O chvíli později vlétl do vápna opavský Dordić, jeho přihrávka před branku byla ale sražena na roh.

V 77. minutě musel krotit Bolek dělovku Juřeny, na druhé straně pálil těsně vedle po hezké karvinské akci Ba Loua.

Zdroj: Petr Widenka

V samotném závěru se dočkali branky i domácí, Zavadil zahrával standardku, míč skončil v síti, ale pro ofsajd Žídka nebyl ani tento gól uznán. „Čekali jsme těžké utkání. Opava hrála dobře, chodila do brejků. My jsme místy předváděli profesorský fotbal,“ poznamenal kouč Karviné Juraj Jarábek. „Připravili jsme se dobře na standardní situace Opavy. Když to shrnu, byl to zápas o jednom gólu, který nakonec nepadl,“ dodal.

„Pro nás je to ztráta. Chtěli jsem vyhrát. Bohužel v šestnáctce to nebylo z naší strany ano. Musíme na tom zapracovat, být více důraznější a přesnější,“ řekl kouč Opavy Jiří Balcárek. „Když jsme šli v nastavení na standardku, věřil jsem, že z toho bude gól a nakonec byl, jenomže sudí nakonec odmával ofsajd. Takový je fotbal,“ pokrčil rameny.

SFC Opava – MFK Karviná 0:0

Rozhodčí: Franěk – Novák, Váňa. ŽK: Zavadil, Schaffartzik, Žídek – Smrž. Bez diváků.

Opava: Fendrich – Harazim, Hnaníček, Žídek, Helešic – Texl (55. Mondek), Souček (77. Řezníček), Zavadil, Dordič – Schaffartzik (55. Juřena) – Železník (87. Rychlý). Trenér: Balcárek.

Karviná: Bolek – Ndefe (78. Čonka), Šindelář, Rundić, Moravec – Janečka (65. Eduardo), Smrž (46. Bukata), Qose – Vukadinović (65. Ba Loua), Lingr, Taiwo (90. Guba). Trenér: Jarábek.