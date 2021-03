„Musím říci, že jsme hráli proti kvalitnímu soupeři a velké problémy nám dělal Doležal, který nakonec udělal zápas,“ přiznal se smutným tónem v hlasu opavský trenér Radoslav Kováč. „V prvním poločase jsme se dostali do jedné šance Žídkem. Chybělo mi tam z naší strany více energie, měli jsme málo odražených balónů,“ podotkl Radoslav Kováč.

Pro druhý poločas udělali Opavští dvě změny v sestavě. „Jedna byla vynucená. Březina se zranil. Chtěli jsme hru zjednodušit, ale vyhrávali jsme málo soubojů, hodně jsme se vystavovali do ofsajdu. Smola sice měl šance, dal gól, ale chyběly mi tam u něj sprinty,“ vracel se trenér Slezanů ke druhému dějství. V 51. minut byl k vidění jediný gól zápasu, který vstřelil Doležal. „Zbytečná branka. Doležala jsme nepokryli, navíc ani centr na něj neměl přijít,“ kroutil hlavou Kováč. „Nakonec se nám podařilo vyrovnat, ale Aleš Nešický do do toho nepochopitelně sáhl, to bylo jak pro Silvestra,“ nechápal trenér a dodal: „Jablonec si pak už výsledek zkušeně pohlídal.“

A aby toho nebylo málo, Opavě se vykartovali Didiba s Tiéhim. „Bylo to za řeči, tohle neexistuje, takhle oslabit tým. Budou postihy,“ řekl důrazně Kováč.

Petr Rada se rozplýval z kvalitního trávníku

„První poločas byl boj. Domácí hrozili ze standardek. Po přestávce jsme začali dobře, dali jsme gól, byli jsme aktivní. Opava dala dva góly, ty ji nebyly uznány. Ve druhém případě nám pomohla hloupost domácího hráče,“ hodnotil zápas trenér Jablonce Petr Rada. „Mohli jsme rozhodnout dříve, ale nestalo se tak. Strachovali jsme se o výsledek až do samotného závěru,“ doplnil jablonecký stratég, který do nebes vychvaloval opavský trávník: „Hřiště bylo excelentní. Sám jsem si měl chuť na něm zahrát. I díky tomu jsme si mohli zahrát po dlouhé době fotbal. Opavský trávník je nejlepší v lize.“