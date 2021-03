Záložník Slezského FC Opava Aleš Nešický prožil hořký týden. Nejdříve proti Jablonci svým ofsajdovým postavením obral tým o remízu, v sobotu na teplických Stínadlech musel kousat porážku 3:1 s domácími Teplicemi. Sice dal branku, ale ta ve finále nic neřešila. Při pohledu na tabulku je zřejmé, že Opavu ve FORTUNA:LIZE udrží už jen zázrak.

Aleš Nešický | Foto: Deník/Petr Widenka

„Nevyšel nám začátek. Dostali jsme první gól, který momentálně vystihuje nejen naši aktuální situaci, ale celé jaro. Podle videa jsme si dali nešťastný vlastní gól, který nás rozhodil,“ hlesl smutným hlasem Aleš Nešický. On sám se postaral o vyrovnání v poslední minutě prvního dějství. „Žídas hodil dlouhý auto, Smolík to na mě hlavou prodloužil. Byl jsem sám, bylo jednoduché míč uklidit do branky,“ popisoval svůj střelecký zápis. „Mysleli jsme si, že nás gól do šatny nakopne. Jenomže domácí vstoupili do druhého poločasu aktivněji, měli pološance. Pak jednu situaci dohráli do gólu, dostali se do vedení a pak už to bylo těžké,“ přiznal střelec tří jarních opavských branek a dodal: „Tomáš Smola vyhrál snad každý hlavičkový souboj, my jsme z toho nedokázali více vytěžit.“