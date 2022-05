Podívejte se: Jan Žídek, Digaňova romantika a skvělí opavští fanoušci

Po přestávce začal náporem znovu celek z hlavního města, ale velké možnosti měla Opava. Střelu Pikula vytáhl Valeš, stejný hráč vzápětí trefil břevno. V dobrých pozicích byli i domácí Hronek, či hostující Macháček, ale změnu skóre přinesla až 68. minuta. Špatný Digaňův odkop vrátil Jindřišek na Chramostu a ten zvýšil vedení Bohemians. Další radost Hronka pak zastavil sudí.

Drama v závěru nepřinesl ani Kopečný. Opavský kouč Roman West souhlasil, že klíčovým okamžikem odvety byla úvodní trefa. „Na zápas jsme se nachystali dobře, myslím, že prvních dvacet minut jsme byli lepším týmem, měli jsme tam spoustu situací, ale nic jsme nedohráli. Nakonec dostaneme takový laciný gól z rohu. V té atmosféře se domácí nakopli, hru vyrovnali, pak byli i lepší,“ přiznal West s tím, že cílem pro druhý poločas bylo vstřelit branku.

Opavský kouč West tým chválil! Bohemce to ještě uděláme těžké, slíbil

Tím by se průběh celé baráže výrazně zdramatizoval. „Opět tam bylo několik příležitostí, ale nebyli jsme schopní to dotáhnout do konce. Pak nám soupeř chodil do otevřené obrany, mohl i něco přidat. Celkově se v těch dvou zápasech ukázalo, že ač byly za mně vyrovnané, skóre je 3:0, Bohemka má zkušenější hráče vepředu a góly umí dát, kdežto my ne. Proto Bohemka zaslouženě vyhrála,“ pokračoval Roman West.

Domácí trenér Jaroslav Veselý byl rád, že jeho tým duel zvládl nejen výsledkově, ale i herně. „Kromě úvodu, kde jsme si přenesli tíhu utkání, hosté byli ambiciózní, proháněli nás tam rychlými protiútoky. Zlepšili jsme ale presink a myslím si, že od prvního gólu jsme to utkání poměrně kontrolovali, byť úplně klidné to nebylo,“ hodnotil. „Nebylo to jednoduché, víc jsme si byli soupeřem sami sobě, než že bychom hráli proti Opavě. My měli co ztratit, Opava ne,“ dodal a oddechl si, že se klub zachránil.

Klokani vyhráli v Opavě! Westův tým ale nezklamal, diváci mu tleskali

V čem viděl West rozdíl mezi první a druhou ligou? „Herně není. Během sezony jsme hráli přípravák s Karvinou, tři zápasy s Brnem, teď dva s Bohemkou. Hráli jsme dobrý fotbal, ale všechny zápasy jsme prohráli. Kvalita a zkušenost, produktivita, to je ten největší rozdíl,“ porovnal šéf opavské lavičky.

Baráž o FORTUNA:LIGU – odvetný zápas:

Bohemians Praha 1905 – SFC Opava 2:0 (1:0)

Branky: 17. Köstl, 68. Chramosta. Rozhodčí: Zelinka – Hájek, Caletka. ŽK: Hronek, Bartek (oba Bohemians). Diváci: 6095. První zápas: 1:0, ligu budou hrát Bohemians.

Bohemians: Valeš – Dostál, Köstl, Křapka, Vondra, Kovařík (77. Vaníček) – Květ (86. Petrák), Beran (70. Bartek), Jindřišek, Hronek (86. Puškáč) – Chramosta (77. Fulnek). Trenér: Veselý.

Opava: Digaňa – Celba (75. Helebrand), Didiba, Žídek, Janoščín – Macháček (72. Bílek) – Šigut (46. Kopečný), Pikul, Darmovzal, Helešic (72. Šcudla) – Rataj (46. Kramář). Trenér: West.