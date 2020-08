Lukáši, za sebou máte hodně povedenou sezonu ve druhé lize. Z toho vyplývá, že nabídek jste měl více, proč jste se ale rozhodl pro Opavu?

Sezona z mé strany i týmu byla slušná. Samozřejmě byl i prostor, že jsem gólů mohl dát více. Nabídek bylo více, ale zájem Opavy byl opravdu veliký, a to rozhodlo. Jsem rád, že mohu být v Opavě.

Rozhodlo ale určitě i to, že Dukla nakonec zůstala ve druhé lize…

Přesně tak.

Hodně jste kousali zklamání, že postup nakonec nevyšel

Mi hráči jsme to kousali hůře, než lidé ve vedení. Ti takový scénář trochu i čekali. My jsme si možnost nedohrání do hlavy moc nedávali. Bohužel se stalo, co se stalo. Fotbalový život jde dál. Kluci nyní musí ještě více zamakat na postupu.

Čím se dá vysvětlit vaše vysoká produktivita? V minulých sezonách jste tak dobrá čísla neměl…

Bylo to dáno i stylem hry, který trenér Skuhravý ušil na mě, na Thetoura. Šlo to kolem nás. My jsme z práce kluků těžili.

Co říkal trenér Skuhravý na to, že jdete do Opavy? Přece jen ve Slezském FC to dobře zná, vašim odchodem přišel o nejlepšího hráče…

Byl v pohodě. Vzal si mě stranou, my jsme měli mezi sebou vždy férový vztah a hodně jsme se bavili o všech věcech. Dali jsme si kafe, říkal mi, že jdu do perfektního fotbalového prostředí a ať do toho dám maximum, že mě pak budou mít fanoušci rádi. To maximum jsem připraven tady odevzdat.

Asi zamrzí, že zatím koronavirový problém fanoušky na tribuny nepustí…

Bohužel je to tak. Opavští fanoušci jsou pomyslným dvanáctým hráčem. Co si pamatuji, tak opavští fanoušci byli doma opravdu výborní.

Nabízí se otázka, proč jste nezamířil do mateřského Zlína?

Nevím, zájem ze Zlína asi byl, stejně tak z jiných týmů ligy, ale nikdo nepřekonal ten z Opavy. Byl enormní, bavili jsme snad každý den během posledních čtrnácti dnů.

Trenér Kováč na vás bude hodně sázet, necítíte už od začátku tlak na svou osobu?

Ani ne. Tlak si nepřipouštím, do každého zápasu jdu s tím, že chci odevzdat maximum. Pokud trenér bude po mě chtít, abych byl lídr, tak tu roli vezmu na sebe.

Bavil jste se s trenérem Kováčem o vaši roli v týmu?

Určitě. Říkal mi, jakým stylem chce hrát, jaké má plány. To mě taky zaujalo.

Zlín, váš mateřský klub je noční můrou Opavy. Ta ho už několik sezon porazit…

Se Zlínem jsem hrál proti Opavě snad jen tři zápasy, ale vím, že Zlínu se proti Opavě daří. Třeba jsem přišel s nějakým receptem, že se to může obrátit.