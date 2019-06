/ROZHOVOR/ Slezský FC se v sobotu představil v Chlebičově při utkání s charitativním podtextem. Poprvé navlékl přes hlavu opavský dres také René Dedič (25). Vytáhlý útočník, který je odchovancem AS Trenčín, by měl být typologickou náhradou za Tomáše Smolu.

To, že střílet branky umí, dokazoval posledních pět let v Třinci, kde se trefil celkem třicetkrát. Teď by chtěl být platný i pro prvoligový Slezský FC.