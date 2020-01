„První kontakt s Opavou proběhl už před čtyřmi roky, ale nedopadlo to,“ vzpomíná ofenzivně laděný záložník. V lize stihl odehrát šestapadesát zápasů s bilancí čtyř gólů a tří asistencí. Do slezské metropole přichází na půlroční hostování s následnou opcí na přestup.

Jiří, na opavském radaru jste byl už delší dobu. Nakonec to vyšlo, až nyní…

To je pravda. Jsem rád, že to nyní vyšlo a Sigma se s Opavou domluvila. V Olomouci jsem se cítil vyčichlý. Důležitým faktem je pro mě to, že součástí hostování je opce. Je mi sedmadvacet chci hrát a nejen střídat, proto jsem tady, jsem připraven o své místo se porvat. Důležitým aspektem bylo i to, že velký zájem o mě měl jak trenér, tak sportovní manažer pan Grussmann.

Byla ve hře i jiná možnost?

Byla možnost ještě jít do Brna, ale chtěl jsem do ligy.

Opavu čeká pekelné jaro, doslova boj o holý život…

Už jsem si tím jednou prošel. Zachraňoval jsem se ve druhé lize s Vítkovicemi a povedlo se nám to. Věřím, že se dobře připravíme. Nesmíme být poslední, přes baráž se to uhrát dá.

V Opavě vás čeká bouřlivé prostředí, což jste na svých předchozích štacích nezažil…

Už když jsem tady hrál v MSFL za béčko, byla v Opavě skvělá atmosféra. Tohle v Olomouci chybí. Fanoušci dělají fotbal a ne naopak. Někde chodí na stadiony lidi, jen když se daří. To naštěstí není vůbec případ Opavy. Právě fanoušci mohou být naší velkou zbraní oproti klubům jako je Příbram či Karviná…

Ano, ale fanoušci v Opavě jsou nároční, dokáží vás taky dostat pod tlak…

Tak to neberu, uvidíme, jak budeme hrát. Je tady takové domácké prostředí, které mě nadchlo, všichni jsou ke mně vstřícní, snaží se pomoci. Dostal jsem v Opavě důvěru, chci ji splatit.