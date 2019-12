„Jsem fanoušek SFC, dokonce jsem jeden čas chodil i do kotle. Velmi rád vzpomínám na první sezonu v lize, kdy jsme porazili na domácím hřišti Spartu, a já se ani dvě hodiny před zápasem nedostal na své oblíbené místo na tribuně. Nebo ten sedmitisícový výjezd na Bazaly. To bych chtěl zažít ještě jednou,“ usmívá se Zdeněk Viktorin, který v žákovském věku dokonce opavský dres oblékal.

Opavský klub má za sebou turbulentní kalendářní rok. Prošel řadou změn, některé byly hodně emotivní…

Byl jsem pouze v dozorčí radě. Těžko mohu soudit. Ale nemyslím si, že všechno bylo až tak špatně. Nechci se k tomu už vracet, je třeba se dívat dopředu. Intenzivně pracujeme na tom, aby se klub stabilizoval a zabydlel se trvale v lize. Musíme vytrvale pracovat na značce SFC a marketingově zatraktivnit klub, aby o něj mezi případnými investory zájem byl. Opava musí mít ligu. Pokud bychom sestoupili, náš kredit výrazně klesne.

Je klub v takové finanční kondici, aby bez problémů dokráčel do závěru sezony?

Řeknu to takhle. Po dlouhé době vidím světlo na konci tunelu. Pracujeme na tom, aby bylo ještě lépe, samozřejmě není to jednoduché. Některé položky v rozpočtu jsou otevřené, souvisí s prodeji a nákupy hráčů, tržbami ze vstupného a podobně.

Jste v situaci, že musíte prodávat za každou cenu? Mám na mysli případ Svozil.

Nejsme. Je to otázka nabídky. Pokud přijde taková, která bude výhodná pro klub, jsme připraveni jednat. Rozhodně ale nejsme ve fázi, že bychom museli hráče pouštět za každou cenu.

Je jasné, že Opava musí posílit, pokud chce pomýšlet na záchranu.

To si dobře uvědomujeme. Sportovní manažer na příchodu nových hráčů intenzivně pracuje. V záchranu všichni věříme. Víme dobře, kde nás tlačí bota. Chceme se připravit výborně na jarní stíhací jízdu a pokusit se vyhnout baráži.

Na začátku sezony sezony byly ale finance na příchod nových hráčů značně omezené…

Aktuální částku a stejně tak jména hráčů, případných posil, nechci prozrazovat, v tuto chvíli je to živé a uvidíme jak jednání dopadnou.

Proběhlo výběrové řízení na ředitele klubu. Proč jste se rozhodli pro Jaroslava Rovňana?

Na úvod musím říci, že mě překvapilo, kolik zájemců se o tuto pozici ucházelo. Nicméně jednoznačně jsme se shodli na Jaroslavu Rovňanovi. Do puntíku zná opavské prostředí, stejně tak to fotbalové, vyzná se v dotačních věcech. Jeho vize byla zajímavá. Je hodně flexibilní a má opavské srdce. Věřím, že to bude fungovat.

Co vás v současné době v souvislosti se SFC nejvíce trápí?

To, že nevyhráváme. Je vidět, že pod trenérem Jiřím Balcárkem dostalo mužstvo nový impulz. Musíme se také pustit do částečných rekonstrukcí stadionu a jeho okolí. Intenzivně po tom jdeme, absolutní nutnost je vybudovat zázemí pro mládež.