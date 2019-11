„Mám rád výzvy, bude to válka. Ligu chceme všichni pro Opavu zachránit, už kvůli fanouškům, ti jsou fantastičtí,“ zvedá prst šestačtyřicetiletý kouč.

Jako hráč má na kontě přes stovku ligových startů, zahrál si také za německý Union Berlín. Doposud působil v nižších soutěžích. Vedl Uničov, Karvinou, Znojmo, Zábřeh, naposledy Vítkovice. Na premiérové ligové štaci ho bude doprovázet asistent Miroslav Paul. Zbytek realizačního týmu zůstává stejný. S Opavou se zatím dohodl na smlouvě do konce sezony.

„Pracuji na lidské bázi. Nechtěl jsem delší kontrakt. Po sezoně si sedneme a řekneme si, jak jsme oboustranně spokojeni, od toho se bude dál vše odvíjet,“ vysvětluje Balacárek, který se těší na spolupráci se sportovním manažerem Aloisem Grussmannem.

„Bez Lojzy bych do toho nešel, to jsem mu řekl hned na první schůzce,“ dodává nový kouč Slezského FC Opava.

Předposlední Vítkovice ve druhé lize jste vyměnil za poslední Opavu ve FORTUNA:LIZE, čeká vás práce pod velkým tlakem…Aktuální Opava není momentálně vyhledávanou adresou…

Vůbec se toho nebojím. Cítím to tak, že v Opavě bylo vždy vynikající fotbalové prostředí. Místní stadion je hodně osobní, fanoušci blízko hřiště. Byly tu vždy vysoké návštěvy, pamatuji si na to, když jsem ještě hrával. Fanoušci byli fantastičtí, i když se domácím nedařilo. Na tuto notu chci i hrát.

Klukům jsem v kabině řekl, že jsem viděl spoustu jejich utkání. Ať už to bylo v Olomouci, v Karviné, doma s Teplicemi, pohár s Jabloncem, další na videu. Nastínil jsem jim, jakou cestou se chceme ubírat. Dobře si uvědomujeme, že to nebude nic jednoduchého. Musíme to trochu obrátit. Opava hrála v určitých pasážích dobrý fotbal, ale nemělo to úrodu v podobě gólů, v podobě bodů.

Co se dá od Opavy pod vaším vedením očekávat?

Chci hrát jednoduchý a nátlakový fotbal, aby v domácím prostředí byli lidi dvanáctým hráčem, kteří nás budou tlačit do brány.

Vy už jste do Opavy měl namířeno po konci Ivana Kopeckého, na čem váš první příchod ztroskotal? A jak velkou roli ve vašem příchodu hrála osoba Aloise Grussmanna?

Začnu od konce. Jeho osoba hrála obrovskou roli. Pro mě je strašně důležité, aby lidi, co dělají v klubu, měli k sobě blízko a stejný pohled na fotbal. Lojza je pro mě pojem, člověk s velkým charakterem. Chci dělat fotbal lidsky, s lidmi, kteří jsou na stejné charakterové vlně.

Pokud by to tak nebylo, raději bych zůstal doma. Kabina je to samé, akorát tam chybí nějaký ten hajzlík. Všechno to jsou hodní kluci. Je tam Pavel Zavadil, který je ohromně zkušený. A ještě k tomu Lojzovi. Na první oťukávací schůzce, bylo to v době, kdy uvažoval o nějaké výpovědi, jsem mu z jedničky řekl, že do války, do boje, do kterého nasazuji krk, chci jít jedině s ním, s kabinou a s fanoušky.

Zmínil jste fanoušky, těch třeba Vítkovice příliš nemají…

V Německu na nás chodilo čtyřicet, padesát tisíc a byl jsem přímo na hřišti. Ve Vítkovicích moc lidí nechodilo, toho jsem si vědom. Diváci k fotbalu patří, líbí se mi emoce. Chci pouto kabina – diváci, aby bylo daleko bližší. Abychom se mohli na sebe navzájem spolehnout. Chci, aby to naše soupeře u nás hodně bolelo a nejezdili si k nám pro body.

Opavu jste viděl na vlastní oči několikrát. Jak vnímáte černé série, ať už bez vstřeleného gólu, či bez vítězství? Máte už v hlavě plán?

Odešli hráči jako Kuzmanovič, Smola nebo Kayamba, s tím z Opavy zmizela spousta branek, přihrávek, odešla kvalita. Vnímám to tak, že Opavě chybí typologicky útoční hráči, kteří by zhodnotili práci mužstva.

Klukům jsem řekl, že v těchto čtyřech zápasech se musíme semknout a vyzdvihnout kladné vlastnosti týmu, udělat co nejvíce bodů. S vedením jsme si sedli, víme, že v lednu musíme tým posílit. V přestupním období musíme získat hráče, jinak se nezachráníme. Bez kvality ligu nezachráníme. S tím jsme se ztotožnili.