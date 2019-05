Fotbalisté jaro zvládli výborně. Trenéru Kopeckému se navíc už tak oslabený kádr před klíčovými bitvami ještě více zúžil.

„Mám velkou radost, že se nám podařilo ligu zachránit. Nebylo to lehké, už i proto, že jsme se museli vyrovnat s odchodem klíčových hráčů. Klukům patří velké poděkování,“ řekl primátor města Opavy a člen představenstva SFC Tomáš Navrátil.

Nicméně punc definitivní ligové jistotě musí dát zastupitelé na zasedání, které proběhne desátého června. Jde o naplnění jedné z podmínek, která byla dána při únorovém hlasování o čtyřiadvaceti miliónové injekci do klubu.

„Slíbili jsme zastupitelům, že ligu budeme hrát jen tehdy, když na ní budeme mít. Proto budou seznámeni s finančním plánem na novou sezonu,“ dovysvětlil primátor s tím, že aktuálně klub po finanční stránce funguje.

„Nikomu nic nedlužíme, hráčům chodí pravidelně výplaty,“ dodal.

Ještě pro upřesnění. Přihláška do soutěže musí být podána do 31. května, směrodatný je ale losovací aktiv, který proběhne 19. června. Na něm může klub požádat o nezařazení do soutěže. Pozitivem je fakt, že Slezskému FC byla Licenční komisí FAČR udělena Licence SILVER na soutěžní ročník 2019/2020.

Záchrana první ligy byla klíčová směrem k příchodu potenciálního partnera.

„První liga je jednou z podmínek potenciálních partnerů. Evidujeme nyní zájemce ze Slovenska a Argentiny. S oběma proběhnou schůzky,“ prozradil Tomáš Navrátil.

Na otázku, zda v případě slovenského partnera se jedná o bývalého majitele Spartaku Trnava, slovenského podnikatele a mimo jiné majitele ŽOS Trnava Vladimír Poóra, krátce odpověděl: „Tohle zatím nebudu komentovat.“ Slovenský podnikatel je spojen aktuálně s pražskou Bohemkou, ale podle informací Deníku toto partnerství není až tak idylické a pevné a není vyloučena změna.

Město Opava nadále řeší nezaplacenou reklamní fakturu od společností OpavaNet.

„Na Okresním soudu v Opavě je podána iniciační žaloba, kterou rozšíříme o celou dlužnou částku. OpavaNet dluh popírá, leč k vystavení faktury dal pokyn jejich vlastní předseda představenstva. Vedení města a fotbalového klubu nezbývá nic jiného než se bránit soudní cestou,“ řekl Miroslav Cák, právník advokátní kanceláře AGM Partners, která město v této záležitosti zastupuje.

„Osobně jsem v tomto směru skeptický. Snažili jsme se domluvit, ale bez výsledku. Jednou z možností je i tuto pohledávku prodat,“ podotkl Navrátil.