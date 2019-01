Na olomouckém Andrově stadionu to pro něj bude v sobotu zvláštní zápas. Současná opora nováčka FORTUNA:LIGY z Opavy Jaroslav Svozil na Hané fotbalově vyrostl.

V dresu Sigmy okusil i ligu, nicméně klub se ho poté zřekl a prodal do Znojma. „Tak to mělo být, zášť ale rozhodně necítím, Sigmě fandím. Chci podotknout, že domov jsem nyní našel v Opavě,“ zdůraznil pětadvacetiletý zadák a opora Slezského FC Jaroslav Svozil.

Na sobotní duel v Olomouci se těší. „Každý ligový zápas je pro mě svátkem. Plním si svůj klukovský sen,“ svěřil se opavský obránce a pokračoval: „Samozřejmě že utkání na Sigmě beru prestižněji, přece jen jsem v Olomouci vyrostl.“ V hledišti bude mít své osobní fanoušky. „Už se připomínali o lístky, mám požadavek přibližně na dvacet kusů, ať už od rodiny, tak kamarádů. Pokud ale takový balík neseženu, budou si muset koupit,“ zvedá prst Jaroslav Svozil.

Fotbalista, který si v této sezoně připsal dvanáct startů (absentoval pouze na Slavii kvůli vyloučení), zná Andrův stadion jako své boty. Toho, že by si spletl kabinu, se ale nebojí. „To v žádném případě, jsem přeci Opavák,“ směje se stoper.

V soupeřově táboře má hodně známých, ale s nikým z nich si nevolal. „S řadou kluků se znám z dorostu, béčka nebo i áčka. Jsme de facto stejný ročník. Pozdravíme se, ale hecování proběhne až na hřišti,“ poznamenal Jaroslav Svozil.

Na otázku, zda bude do kabiny vypsaná speciální odměna, bleskurychle vystřelil odpověď: „Za každý bodový zisk něco dobrého bude. Uvidíme, o co si kluci řeknou, ale když vyhrajeme, tak se nebráním ani prasátku.“

Sigma do sezony nevstoupila dobře, v posledních utkáních se ale zvedla. Naposledy prožili Hanáci velký obrat v Karviné, kde nabrali dvougólové manko, nakonec si však odvezli tři body za vítězství 3:2. „Jsem rád, že se Sigma zvedla. Byla to jen otázka času, kdy se výsledky dostaví. Špatný vstup byl odrazem účasti v pohárové Evropě,“ míní Jaroslav Svozil a dodává: „V sobotu ale ztratí, my si jedeme pro body. Věřím, že narušíme jejich dobrou kombinaci a sami udeříme ze standardky.“