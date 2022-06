Leverkusen je skvělá volba, nemůže se dočkat Hložek. A Sparta? Třeba se vrátím

V dresu Slovácka si vystřílel i první pozvánku do národního týmu. Reprezentační debut za Česko přišel v přátelském utkání proti Walesu 29. března. Jurečka nechybí ani v nominaci na červnové zápasy Ligy národů, proti Švýcarsku naskočil z lavičky na poslední minuty a na hřišti mohl slavit cennou výhru 2:1.

Ve čtvrtek na čtyři minuty, v pátek na tři roky ✨ pic.twitter.com/nNRO6kFX0o — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) June 4, 2022

„Jsem moc rád, že se příchod Václava Jurečky povedlo dotáhnout. Je to hráč, který v posledních letech, a hlavně v minulé sezoně, předváděl nadstandardní výkony. Ukázal svůj velký potenciál. Věřím, že prostředí Slavie dostane Václava na ještě vyšší úroveň. Zároveň bych chtěl poděkovat za naprosto profesionální a korektní jednání agentovi hráče Radku Špiláčkovi,“ říká sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

17 ligových gólů za sezonu

Opavského odchovance zlákal do klubu především trenér Jindřich Trpišovský, který hráče oslovil ve čtvrtek.

„Když mi volal, ptal se mě na situaci kolem mě. Byly určité spekulace a já se vždycky soustředil jenom na fotbal. Vysvětloval mi, jaká je situace v týmu a co ode mě bude vyžadovat. To rozhodnutí, které jsem chtěl uskutečnit, jsem si nechal na poslední chvíli. Prostor na to moc nebyl. Přišla Slavia a já jsem neváhal. Jsem vděčný za tuto roli. Další pokyny určitě ještě přijdou, těším se na spolupráci,“ uvedl.

Angažmá v Edenu bere jako odměnu za fantastický ročník, ve kterém nastřílel sedmnáct ligových branek a celku z Uherského Hradiště pomohl k triumfu v MOL Cupu.

„Na takovou sezonu jsem čekal strašně dlouho. Přál jsem si, ať se trošku zapíšu do historie nějakého klubu. Jsem rád, že se mi to povedlo na Slovácku! Musím poděkovat všem členům realizačního týmu, bez nich bych to nedotáhl tam, kde jsem dnes. Oni mi dali možnost přestoupit do Slavie, jsem jim za to vděčný. Nikdy na tu sezonu nezapomenu,“ tvrdí.

Hlavně vítězství v celostátním poháru si nesmírně považuje. „Je to prostě fantazie. Pro nás nezapomenutelný okamžik, budu na to vzpomínat do konce kariéry. Takový úspěch se nepodaří každou sezonu. Jsem rád, že jsem se zapsal do historie, byl jsem u toho. Ty zážitky nám zůstanou až do smrti,“ ví dobře.

Opavský odchovanec

Nyní už ale patří Slavii, které chce pomoct naplnit ambice, získat další titul. „Osobním cílem je určitě navázat na sezonu, kterou jsem teď odehrál. Chci pomoct vrátit Slavii tam, kam patří,“ dodává.

Jurečka je odchovanec Opavy. Do prvního týmu Slezanů nakoukl už na podzim 2012. Po hostováních v Kolíně a Vyšehradu si vybojoval pozici v základní jedenáctce Opavy a v roce 2018 pomohl mateřskému klubu k postupu do první ligy.

V zimě 2020 se po skončení smlouvy přesunul do Uherského Hradiště, první trefu v modrobílém dresu zapsal 27. června 2020 v Ďolíčku proti Bohemians. V ročníku 2020/21 pálil v lize do černého sedmkrát, životní sezona ale měla teprve přijít.

Ročník 2021/22 zakončil 182 centimetrů vysoký útočník se 17 ligovými góly a byl druhým nejlepším střelcem FORTUNA:LIGY za plzeňským Jean-Davidem Beauguelem. V nadstavbě se blýskl hattrickem proti Baníku, na tři branky mu z lavičky stačil jen druhý poločas, a hned ve čtyřech zápasech skóroval dvakrát.

V MOL Cupu se prosadil třikrát a brankou a asistencí ve finále pomohl Slovácku k první trofeji v historii.

Má vysokoškolské vzdělání, na VŠ Báňská - Technická univerzita Ostrava vystudoval městské stavitelství.