/FOTOGALERIE/ Už tak vyhecované sobotní slezské derby mezi Opavou a Baníkem Ostrava (1:2) mělo dohru po závěrečném hvizdu. Vše odstartoval hostující Patrizio Stronati, který rázně vykročil od půlící čáry směrem k opavské lavičce a hodně hlasitě dával najevo radost ze tří bodů.

Utkání 10. kola první fotbalové ligy: SFC Opava - FC Baník Ostrava, 5. prosince 2020 v Opavě. Strkanice po konci zápasu. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

To se nelíbilo domácímu veteránovi Pavlu Zavadilovi, který si to chtěl jít se stoperem Baníku vyříkat z očí do očí. Do roztržky se zapojil také kapitán Baníku Jan Laštůvka. Rázem se vytvořil chumel, v němž kromě hráčů nechyběli ani členové realizačního týmu obou rivalů.