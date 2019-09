Opava nastoupila do zápasu s několika změnami v sestavě a také se sportovním manažerem Aloisem Grussmannem na lavičce. V základní jedenáctce se například objevil Manzia. O první menší rozruch se postaral po přiťuknutí Hrabiny Šulc, jeho prudký centr ale gólman Nguyen chytil. Ve 27, minutě propadla opavská defenziva. Musa rozběhl Malinského, ten stíhán Žídkem se dostal do zakončení.

Brankář Šrom míč vyrazil k volnému Balutovi, který zcela sám přestřelil bránu. Na druhé straně se brejkem prezentoval Manzia, který posunul na Schaffartzika, jenž našel Žídka, jeho ránu ovšem Severočeši srazili na roh. Ve 36. minutě kopal Zavadil standardku, na míč si naběhl Žídek, těsně předním ukopl míč na rohový jeden z hostujících zadáků. Opavští se snažili, po akci Mnazii kopali další roh. Na zadní tyči zakončoval Simerský, velkou šanci ale zazdil.

Na začátku druhého poločasu si opavská defenziva vybrala slabší chvilku. Baluta vysunul Musu, který dostal prostor od Simerského, kterému do cesty vběhl Šrom, který balon netrefil. Musa střelou do prázdné branky poslal Slovan do vedení. Opavská odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Zavadil luxusně rozehrál trestný kop, Hybš neuhlídal Dediče a ten ve skluzu nasměroval míč do branky – 1:1.

Opava začala tlačit, ale tutovku měl Slovan. Malinský se zjevil před Šrom, naštěstí pro domácí mu ale lob nevyšel. Zápas nakonec skončil remízou 1:1.

Opava – Liberec 1:1 (0:0)

Branky: 59. Dedič – 53. Musa. Rozhodčí: Franěk – Blažej, Vlasjuk. ŽK: Dedič, Zavadil - Pešek, Breite, Oskar, Kačaraba. Diváci: 3 181.

Opava: Šrom – Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek – Schaffartzik, Zavadil – Manzia (84. Helebrand), Jursa (60. Mondek), Šulc (76. Souček) – Dedič. Trenér: Ivan Kopecký.

Liberec: Nguyen – Fukala, Kačaraba, Mikula, Hybš – Malinský (88. Mara), Breite, Oscar, Pešek (74. Koscelník) – Baluta (90. Karafiát) – Musa. Trenér: Pavel Hoftych.